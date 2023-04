Cede una piattaforma mentre potano gli alberi | due operai morti e uno ferito in un golf club a Noverasco di Opera

Leggi su repubblica

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Angelo Zanin e Dario Beria avevano 51 e 69 anni, erano al lavoro per potare alcune piante ad alto fusto nel centro Le Rovedine quando il mezzo su cui si trovavano ha ceduto. In codice rosso il terzoo. Aperto un fascicolo per omicidio colposo