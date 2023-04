Cede una piattaforma durante una potatura | due operai morti al golf club

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimoranet : #Milano, cede una piattaforma aerea usata durante i lavori di potatura delle piante in un golf club di Noverasco di… -

Due operai di di 69 e 51 anni sono morti oggi, 12 aprile, a causa del cedimento diaerea,i lavori di potatura in un golf club a Noverasco di Opera, in provincia di Milano. Un terzo operaio di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti ...Opera (Milano), due operai morti e un ferito. Le vittime stavano eseguendo ...Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento diaerea usatalavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l'elisoccorso e altri mezzi. ...