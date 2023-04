Cede una piattaforma | due operai morti e uno ferito a Noverasco di Opera

(Di mercoledì 12 aprile 2023) AGI - Due uomini sonoin un infortunio sul lavorodidurante la potatura di alcune piante. È successo poco prima delle 10. Un terzo,in modo grave, è stato trasportato con traumi multi in codice rosso, in elicottero all'ospedale milanese di Niguarda. Da una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco avrebbe ceduto un pistone di un carrello elevatore che si sarebbe ribaltato. I tresono precipitati da unaaerea da circa 15 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati dal cestello della gru. Sul posto sono intervenuti oltre all'elisoccorso, 2 automediche, 3 ambulanze, i Vigili del Fuoco, Polizia la Locale e la Procura della Repubblica

Ferito trasportato con elisoccorso al Niguarda I due operai morti e il terzo ferito sono precipitati da una piattaforma aerea da circa 20 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati dal ... Due operai sono morti e un terzo è rimasto ferito in maniera grave dopo essere precipitati da una piattaforma aerea durante i lavori di potatura in un golf club.

Cede una piattaforma, 2 operai morti ed un ferito grave nel Milanese RaiNews

MILANO Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera, in provincia di Milano, a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito i ...Due operai morti e un terzo in gravissime condizioni dopo essere precipitati per una quindicina di metri. Questo il tragico bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto all'interno del golf club Le Ro ...