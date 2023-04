Cede la piattaforma mentre potano l’albero in un Golf Club. Due morti e un ferito nel Milanese (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due operai, di 69 e 51 anni, sono morti a Noverasco di Opera, nel Milanese, a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata per la potatura di un albero all’interno di un del Golf Club ‘Le Rovedine’. I due sono precipitati da un’altezza di 15 metri. Grave un 25enne impegnato anche lui nei lavori. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 aprile 2023) Due operai, di 69 e 51 anni, sonoa Noverasco di Opera, nel, a causa del cedimento di unaaerea usata per la potatura di un albero all’interno di un del‘Le Rovedine’. I due sono precipitati da un’altezza di 15 metri. Grave un 25enne impegnato anche lui nei lavori. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

