Cede cestello mentre potano albero in un golf club | 2 morti e 1 ferito nel milanese

(Adnkronos) – Due operai sono morti e uno è grave dopo che stamane attorno alle 10 la piattaforma dalla quale operavano per potare un albero ha ceduto precipitando a terra. I tre sono rimasti successivamente schiacciati dal cestello della gru. L'incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al golf club Le Rovedine, in provincia di Milano. Gli operai sono caduti da un'altezza di circa 15-20 metri. Il ferito, un ragazzo di circa 25 anni, è stato portato in codice rosso al Niguarda e ha riportato trauma cranico, trauma toracico, trauma arti inferiori con fratture multiple, trauma arto superiore con frattura. L'articolo proviene da Italia Sera.

