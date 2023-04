Cede cestello mentre potano albero in un golf club, 2 morti e 1 ferito nel milanese (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera. Operai caduti da un'altezza di circa 15-20 metri Due operai sono morti e uno è grave dopo che stamane attorno alle 10 la piattaforma dalla quale operavano per potare un albero ha ceduto precipitando a terra. I tre sono rimasti successivamente schiacciati dal cestello della gru. L’incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al golf club Le Rovedine, in provincia di Milano. Gli operai sono caduti da un’altezza di circa 15-20 metri. Il ferito, un ragazzo di circa 25 anni, è stato portato in codice rosso al Niguarda e ha riportato trauma cranico, trauma toracico, trauma arti inferiori con fratture multiple, trauma arto superiore con frattura. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 aprile 2023) L'incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera. Operai caduti da un'altezza di circa 15-20 metri Due operai sonoe uno è grave dopo che stamane attorno alle 10 la piattaforma dalla quale operavano per potare unha ceduto precipitando a terra. I tre sono rimasti successivamente schiacciati daldella gru. L’incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 alLe Rovedine, in provincia di Milano. Gli operai sono caduti da un’altezza di circa 15-20 metri. Il, un ragazzo di circa 25 anni, è stato portato in codice rosso al Niguarda e ha riportato trauma cranico, trauma toracico, trauma arti inferiori con fratture multiple, trauma arto superiore con frattura. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

