(Di mercoledì 12 aprile 2023) Due operai sonoe uno è grave dopo che stamane attorno alle 10 la piattaforma dalla quale operavano per potare unha ceduto precipitando a terra. I tre sono rimasti successivamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ely_Vally : RT @ChiranAngelgela: Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito. Le due vittime e il ferito stavano portando alberi… - brongosalvatore : RT @ChiranAngelgela: Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito. Le due vittime e il ferito stavano portando alberi… - fisco24_info : Cede cestello mentre potano albero in un golf club, 2 morti e 1 ferito nel milanese: (Adnkronos) - L'incidente è ac… - ChiranAngelgela : Opera (Milano), cede una piattaforma: due operai morti e un ferito. Le due vittime e il ferito stavano portando alb… -

I tre operai sono precipitati da una piattaforma aerea da circa 15 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati daldella gru. Sul posto sono intervenuti oltre all'elisoccorso, 2 ......trasportato con elisoccorso al Niguarda I due operai morti e il terzo ferito sono precipitati da una piattaforma aerea da circa 20 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati dal...I tre sono rimasti successivamente schiacciati daldella gru. L'incidente è accaduto nella frazione di Noverasco a Opera in via Carlo Marx 16 al Golf Club Le Rovedine, in provincia di Milano.

Cede cestello mentre potano albero in un golf club, 2 morti e 1 ferito ... Adnkronos

Da una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco avrebbe ceduto un pistone di un carrello elevatore che ... da circa 15 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati dal cestello della gru. Sul ...A Noverasco di Opera (Milano) due operai sono morti a causa del cedimento di una piattaforma aerea, durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti socc ...