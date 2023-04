Cecilia Strada: 'Criminalizzazione delle navi di soccorso, perché?' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante il suo intervento a L'Aria Che Tira, Cecilia Strada si è anche scontrata con Castelli in merito alla provenienza e ai numeri sui flussi migratori. - Durante il suo intervento a L'Aria Che Tira,... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Durante il suo intervento a L'Aria Che Tira,si è anche scontrata con Castelli in merito alla provenienza e ai numeri sui flussi migratori. - Durante il suo intervento a L'Aria Che Tira,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lindifendibile : @La7tv @cecilia_strada Come fa ad essere un 'respingimento' se la Libia riporta in Libia chi è partito dalla Libia?… - La7tv : #lariachetira @cecilia_strada (ResQ): 'L'unica emergenza è quella che vivono le persone che attraversano il mare, c… - fabioladetto1 : @Ariachetira non mi è sembrato che la Cecilia Strada abbia fatto una bella figura, ha come si suol dire scansato il… - loriana34406751 : @Ariachetira @cecilia_strada comunista, abbia il coraggio di dichiarare da anti italiana e anti @GiorgiaMeloni che… - gioanina : #lariachetira @cecilia_strada fa un lavoro immane. #castelli dalla sua seggiolina riesce ad essere maleducato e arr… -