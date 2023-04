Cecilia Rodriguez, lo sfogo dopo la scena al parco: “Ha preso davanti a me la cagnolina e gli ha dato degli schiaffetti sul sedere” (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Stavo facendo un video ai miei cani ed è arrivata questa cagnolina che si è avvicinata…”. Inizia così il racconto dell’influencer Cecilia Rodriguez: l’influencer ha voluto denunciare un episodio spiacevole a cui ha assistito mentre era al parco con i suoi cani. Su Instagram, Cecilia ha spiegato ai follower tutta la vicenda, dichiarandosi scandalizzata da quanto visto: “Il padrone di questa cucciolina urlava… ma che brutto! Ha preso davanti a me la cagnolina e gli ha dato degli schiaffetti sul sedere”, ha raccontato. Rodriguez ha voluto dire la sua sul comportamento del padrone: “Anche se capisco che determinate persone abbiano avuto un’educazione troppo rigida, troppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) “Stavo facendo un video ai miei cani ed è arrivata questache si è avvicinata…”. Inizia così il racconto dell’influencer: l’influencer ha voluto denunciare un episodio spiacevole a cui ha assistito mentre era alcon i suoi cani. Su Instagram,ha spiegato ai follower tutta la vicenda, dichiarandosi scandalizzata da quanto visto: “Il padrone di questa cucciolina urlava… ma che brutto! Haa me lae gli hasul”, ha raccontato.ha voluto dire la sua sul comportamento del padrone: “Anche se capisco che determinate persone abbiano avuto un’educazione troppo rigida, troppo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DonnaGlamour : Cecilia Rodriguez, il duro sfogo: “Schiaffi e urla, che brutto!” - glooit : Cecilia Rodriguez, lo sfogo per i cani al parco: “Che brutto” leggi su Gloo - Katy23460801751 : @13IALA @eloim777 @Carlottaannu @simone_volponi Moltissimi. Cecilia Rodriguez è dovuta ricorrere alle denunce, per… - tachipirin1000 : RT @gossipnewitalia: Cecilia Rodríguez e la dedica al nipotino Santiago per il compleanno, gli haters non apprezzano la foto postata #Belen… - 361_magazine : -