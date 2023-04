“C’è un prima e una dopo”: le parole di Ilary Blasi nella prima intervista dopo la rottura con Francesco Totti (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ilary Blasi si racconta per la prima volta dopo la rottura con Francesco Totti. A pochi giorni dal suo ritorno come conduttrice dell’Isola dei Famosi, previsto per il prossimo 17 aprile, il settimanale Chi le riserva un primo piano in copertina: “Ho voglia di rimettermi in pista, nella mia vita c’è un prima e un dopo”, dichiara apertamente nel corso dell’intervista pubblicata sul magazine. La celebre showgirl concede poco spazio alle vicende riguardanti la separazione dall’ex capitano della Roma, accennando solo qualche vago riferimento e senza mai nominarlo direttamente: È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 aprile 2023)si racconta per lavoltalacon. A pochi giorni dal suo ritorno come conduttrice dell’Isola dei Famosi, previsto per il prossimo 17 aprile, il settimanale Chi le riserva un primo piano in copertina: “Ho voglia di rimettermi in pista,mia vita c’è une un”, dichiara apertamente nel corso dell’pubblicata sul magazine. La celebre showgirl concede poco spazio alle vicende riguardanti la separazione dall’ex capitano della Roma, accennando solo qualche vago riferimento e senza mai nominarlo direttamente: È un po’ come quando uno torna dall’Isola, io lo chiamo periodo ...

