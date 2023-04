“C’è anche lei”. Aida Yespica, ecco cosa fa oggi dopo anni di assenza dai riflettori (Di mercoledì 12 aprile 2023) Incredibile, ma vero: Aida Yespica ha dato una svolta alla sua vita e l’annuncio è arrivato da lei stessa online. Non ha fatto troppi giri di parole e ha confermato la sua intenzione di immergersi in una nuova avventura pazzesca. Sono già quasi tutti impazziti davanti a questa notizia, sebbene non manchino anche alcune dure critiche alla donna. Sono stati illustrati tutti i dettagli riguardanti la sua novità sensazionale, che sta già incuriosendo migliaia e migliaia di persone in queste ore. Era da un po’ di tempo che non si parlava di Aida Yespica, ma il suo ritorno è stato in grande stile. Una svolta choc nella vita e il consenso è già arrivato, anche se bisognerà capire tra non molto quanta gente realmente la seguirà in questo suo percorso sexy. Una decisione molto privata quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Incredibile, ma vero:ha dato una svolta alla sua vita e l’annuncio è arrivato da lei stessa online. Non ha fatto troppi giri di parole e ha confermato la sua intenzione di immergersi in una nuova avventura pazzesca. Sono già quasi tutti impazziti davanti a questa notizia, sebbene non manchinoalcune dure critiche alla donna. Sono stati illustrati tutti i dettagli riguardanti la sua novità sensazionale, che sta già incuriosendo migliaia e migliaia di persone in queste ore. Era da un po’ di tempo che non si parlava di, ma il suo ritorno è stato in grande stile. Una svolta choc nella vita e il consenso è già arrivato,se bisognerà capire tra non molto quanta gente realmente la seguirà in questo suo percorso sexy. Una decisione molto privata quella ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Preoccupante aumento dei decessi negli ultimi due anni in quasi tutti i Paesi occidentali. Il clima non c’entra: il… - ilriformista : Non c’è niente a carico di #Soumahoro, colpito da un’indecente campagna di stampa razzista che ha coinvolto anche l… - fratotolo2 : Poi negli USA c’è anche chi pensa che la processione del Venerdì Santo a Gubbio sia una sfilata del KKK. Ovviament… - APNextGenerati1 : RT @MimmoLombezzi: @albertoinfelise C'è anche chi 'fa la morale' alla mamma che ha dovuto lasciare il bambino in ospedale. Per la serie #Nu… - SardiniaPost : C’è anche il nuovo stadio del #Cagliari nel dossier di candidatura della #Figc per gli #Europei 2032 in Italia -

Test di Medicina al via: due candidati su tre sfrutteranno il doppio tentativo Tra gli studenti di quarto la novità è stata accolta con entusiasmo Il sondaggio di Skuola.net, come detto, ha però coinvolto anche gli alunni di quarto superiore. Perché, altra grande novità della ... Diretta Berrettini: segui la sfida contro Cerundolo a Montecarlo LIVE Oggi in campo anche gli altri quattro italiani in tabellone: Matteo Berrettini sfiderà Francisco Cerundolo . Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti - Luca Nardi , per Lorenzo Sonego c'è invece ... Juve - Sporting, Allegri: 'Vlahovic Criticato anche Ronaldo quando non segnava' Il recupero di Paul Pogba Allegri ha fatto anche il punto sul rientro del centrocampista Paul Pogba durante uno dei passaggi della conferenza stampa: "Sarà convocato, per giocare vedremo domani. E' ... Tra gli studenti di quarto la novità è stata accolta con entusiasmo Il sondaggio di Skuola.net, come detto, ha però coinvoltogli alunni di quarto superiore. Perché, altra grande novità della ...Oggi in campogli altri quattro italiani in tabellone: Matteo Berrettini sfiderà Francisco Cerundolo . Attesa per il derby italiano Lorenzo Musetti - Luca Nardi , per Lorenzo Sonego c'è invece ...Il recupero di Paul Pogba Allegri ha fattoil punto sul rientro del centrocampista Paul Pogba durante uno dei passaggi della conferenza stampa: "Sarà convocato, per giocare vedremo domani. E' ... A Ca' Farsetti la disputa territoriale del torneo “Dire e Contraddire ... Live Comune di Venezia