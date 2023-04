CdS – Uribe alla Lazio | il tempo stringe C’è anche Simeone

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 aprile 2023) 2023-04-12 14:56:55 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: È un nome che stuzzica, Matheus. Mezzala e regista, fior di titolare del Porto, è un’occasione che vale economicamente e tecnicamente perché si libera a giugno e si può prendere a zero. E’ un nome sul tavolo, valutatoda Sarri. Ci sono aspetti che possono interessarlo, l’identikit internazionale, la scorza dura colombiana. Ed altri meno, gli sembra più un regista che una mezzala e ha 32 anni, non proprio un giovanotto su cui costruire. Ma il piano Champions non potrà essere messo a punto senza aggiungere giocatori esperti, da combattimento su campi internazionali. Matheusconta 20 presenze in Champions, 11 in Europa League, più di 100 nel campionato portoghese. Conceiçao ad inizio stagione, nel rombo, l’ha fatto ...