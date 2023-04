CdS – Lazio | occasione low cost | Uribe a scadenza

Leggi su justcalcio

ROMA – Due-tre colpi colpi a centrocampo sono ipotizzabili con la partenza di Milinkovic e in uscita possono esserci Marcos Antonio e Basic. Zielinski è il sogno di Sarri, sempre che lasci Napoli. E' stato proposto Clasie, regista olandese sfidato in Conference nel doppio match con l'AZ Alkmaar, ha 31 anni. E dalla lista dei parametri zero è spuntato Matheus, mediano colombiano, 32 anni, gioca nel Porto, è ina giugno. E' un over 30, ma garantisce esperienza internazionale. Gioca da play e da mezzala, è alto 1,82.è sul mercato, si può prendere a zero e non ha un ingaggio alto, non supera i 2 milioni. Ha molto mercato in Europa, muovendosi da svincolato. Nel febbraio 2022 aveva sfidato la ...