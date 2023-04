Cauet: "Osimhen è inarrivabile, nel Napoli vedrei bene David" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benoit Cauet, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Partita dominata dai nerazzurri in Portogallo? “L’Inter ha giocato contro un avversario che vantava un’intensità importante, la gara era difficile. La palla, poi, ha cominciato a viaggiare. Gli uomini di Inzaghi hanno saputo resistere quando necessario, sfruttando la possibilità di passare in vantaggio e sbloccare la partita”. Inter squadra da gara secca? “Credo di sì. Le premesse ci dicono che i nerazzurri sono una squadra che sa ben comportarsi nelle partite secche, come le finali e le recenti fasi ad eliminazione diretta nelle coppe”. Anche il Milan può vantare questa peculiarità? “Sono due squadre che hanno nelle loro corde la stoccata, e l’esperienza delle partite d’alto livello. Sono club che possono dire la loro in ... Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) Benoit, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, di seguito le sue dichiarazioni: Partita dominata dai nerazzurri in Portogallo? “L’Inter ha giocato contro un avversario che vantava un’intensità importante, la gara era difficile. La palla, poi, ha cominciato a viaggiare. Gli uomini di Inzaghi hanno saputo resistere quando necessario, sfruttando la possibilità di passare in vantaggio e sbloccare la partita”. Inter squadra da gara secca? “Credo di sì. Le premesse ci dicono che i nerazzurri sono una squadra che sa ben comportarsi nelle partite secche, come le finali e le recenti fasi ad eliminazione diretta nelle coppe”. Anche il Milan può vantare questa peculiarità? “Sono due squadre che hanno nelle loro corde la stoccata, e l’esperienza delle partite d’alto livello. Sono club che possono dire la loro in ...

