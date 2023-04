Catania | allenamento e conferenza stampa di Simone Buffa

Leggi su 11contro11

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Rientrano al Massimino, dopo la sosta pasquale, i rossazzurri di mister Ferraro: prende forma la prima seduta didella settimana per poi poter affrontare al meglio la Sancataldese di mister Infantino, squadra che ilincontrerà per la terza volta in questa stagione, considerando la partita di Coppa Italia in agosto. Squadra che occupa la settima posizione del girone I e che arriverà al Massimino cercando di continuare a scalare la classifica ed avvicinarsi sempre di più alla zona play-off. Etnei che vogliono continuare con il filotto di vittorie dopo aver battuto a domicilio anche l’Acireale, sul neutro di Aci Sant’Antonio. Si rivede in campo per un timido approccio con il terreno di gioco anche Vincenzo Sarno, che incomincia con i primi esercizi di stabilità dopo l’intervento subito. Dopo l’e la solita ...