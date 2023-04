Catania aderisce alla prima “Giornata della ristorazione” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Anche Catania aderisce alla prima edizione della “Giornata della ristorazione”, il più grande evento del settore destinato a diventare un appuntamento fisso, che si celebrerà ogni anno l’ultimo venerdì di aprile. L’iniziativa – insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica, quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa, e in attesa del patrocinio dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura e del Turismo – è stata ideata e promossa, in vista della candidatura a patrimonio immateriale dell’Unesco della cucina italiana, da Fipe Confcommercio per valorizzare e rafforzare il ruolo e i valori della ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 12 aprile 2023) Ancheedizione”, il più grande evento del settore destinato a diventare un appuntamento fisso, che si celebrerà ogni anno l’ultimo venerdì di aprile. L’iniziativa – insignitaMedaglia del PresidenteRepubblica, quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa, e in attesa del patrocinio dei Ministeri delle Imprese e del Made in Italy, dell’Agricoltura e del Turismo – è stata ideata e promossa, in vistacandidatura a patrimonio immateriale dell’Unescocucina italiana, da Fipe Confcommercio per valorizzare e rafforzare il ruolo e i valori...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovoSud : Confcommercio Catania aderisce alla Giornata della ristorazione - LiveSiciliaCT : Giornata della Ristorazione, anche Catania aderisce - vocidicitta : Articolo modificato: Catania aderisce alla prima “Giornata della ristorazione”: per ogni piatto a tema 1 euro alla C - vocidicitta : Nuovo articolo: Catania aderisce alla prima “Giornata della ristorazione”: per ogni piatto a tema 1 euro alla Car - Salvino84026171 : RT @Rinascente: Anche #RinascenteCatania aderisce a #BeautyBarPerLaRicerca a supporto della ricerca contro il cancro! Ad aprile, il 10% del… -