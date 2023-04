Catania, 700 migranti approdano al porto: applauso a bordo al momento dell’attracco – Video (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un applauso, con fischi e urla: così i migranti a bordo dell’imbarcazione arrivata oggi, mercoledì 12 aprile, a Catania, hanno festeggiato l’attracco in porto. Sul peschereccio, scortato da un rimorchiatore, c’erano circa 700 persone salvate nei giorni scorsi. L’imbarcazione è stata scortata da “Nave Peluso”, della Guardia Costiera. Sul posto la Polizia, la Capitaneria di porto, la Croce Rossa e rappresentanti del ministero della Salute che hanno dato l’avvio alle operazioni di sbarco. Per l’accoglienza temporanea dei migranti la Protezione civile regionale ha realizzato due tendostrutture nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Un, con fischi e urla: così idell’imbarcazione arrivata oggi, mercoledì 12 aprile, a, hanno festeggiato l’attracco in. Sul peschereccio, scortato da un rimorchiatore, c’erano circa 700 persone salvate nei giorni scorsi. L’imbarcazione è stata scortata da “Nave Peluso”, della Guardia Costiera. Sul posto la Polizia, la Capitaneria di, la Croce Rossa e rappresentanti del ministero della Salute che hanno dato l’avvio alle operazioni di sbarco. Per l’accoglienza temporanea deila Protezione civile regionale ha realizzato due tendostrutture nell’ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

