Castel San Giorgio, donna trovata morta in un terreno (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tragedia a Castel San Giorgio, nel Salernitano, dove il proprietario di un terreno ha ritrovato il cadavere di una donna: indagini in corso per risalire alle cause della morte. Una 49enne di Roccapiemonte è stata ritrovata senza vita in un terreno di via Chiummariello, a Castel San Giorgio (Salerno) nel corso della serata di ieri. Leggi su 2anews (Di mercoledì 12 aprile 2023) Tragedia aSan, nel Salernitano, dove il proprietario di unha ritrovato il cadavere di una: indagini in corso per risalire alle cause della morte. Una 49enne di Roccapiemonte è stata risenza vita in undi via Chiummariello, aSan(Salerno) nel corso della serata di ieri.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Giallo a Castel San Giorgio, rinvenuti diversi oggetti accanto al corpo di Timea : si attende l'autopsia… - infoitinterno : Castel San Pietro in lutto per Golfieri. 'Uomo buono e generoso' - ottopagine : Cadavere ritrovato nei campi a Castel San Giorgio: è della 49enne Timea Iorio #CastelSanGiorgio - lacittanews : Una donna di 49 anni è stata trovata senza vita in un terreno a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno. Per il… - salernotoday : Bombe contro i sindaci, potenziati i controlli nei due comuni -