Cast e personaggi di Luce dei Tuoi occhi 2 su Canale5 da oggi, 12 aprile: anticipazioni primi episodi (Di mercoledì 12 aprile 2023) Cast e personaggi di Luce dei Tuoi occhi 2 sono pronti a tenerci compagnia da oggi, 12 aprile, nel prime time di Canale5, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno – nei panni rispettivamente dell'étoile e coreografa Emma Conti e del professore di liceo Enrico Leoni. A loro si unirà un nuovo personaggio, la bellissima e misteriosa Petra Novak interpretata da Francesca Cavallin. Nella prima stagione della serie prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama di Banijay Studios Italy per RTI e diretta da Fabrizio Costa, Emma Conti era tornata a Vicenza, dov'è nata, per cercare fra le ballerine dell'Accademia di Danza fondata da sua madre Paola (Paola Pitagora) la sua bambina creduta morta sedici anni prima. Questa ricerca non ha dato ...

