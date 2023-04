Cassano: «L’Inter mi ha impressionato, partita da grande squadra» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonio Cassano ha parlato alla Bobo TV dopo la vittoria delL’Inter ai quarti di finale contro il Benfica. MERITI – Antonio Cassano è rimasto stupito dalla prestazione delL’Inter stasera: «Ho visto una grandissima partita delL’Inter. Hanno grandi meriti per questa prestazione. Non pensavo. Mi ha impressionato in modo positivo. Pensavo il Benfica fosse favorito. I nerazzurri hanno fatto una grande partita di corsa e qualità. Sono stati bravi nel palleggio e a sacrificarsi. Sono rimasti compatti, mi sono piaciuti tanto. Il Benfica stasera per merito delL’Inter non ha fatto una grande partita. L’Inter ha fatto una partita da squadra ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonioha parlato alla Bobo TV dopo la vittoria delai quarti di finale contro il Benfica. MERITI – Antonioè rimasto stupito dalla prestazione delstasera: «Ho visto una grandissimadel. Hanno grandi meriti per questa prestazione. Non pensavo. Mi hain modo positivo. Pensavo il Benfica fosse favorito. I nerazzurri hanno fatto unadi corsa e qualità. Sono stati bravi nel palleggio e a sacrificarsi. Sono rimasti compatti, mi sono piaciuti tanto. Il Benfica stasera per merito delnon ha fatto unaha fatto unada...

