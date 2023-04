Cassano è un fiume in piena! Parole al veleno | nuovo attacco a Mourinho

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Tra Antonioe Josènon scorre buon sangue. L’ex calciatore italiano ed il tecnico portoghese non se le stanno mandando a dire nell’ultimo periodo e alla BoboTv ha risposto nuovamente all’allenatore della Roma. Lo sfogo diè unin piena e ha tante cose da dire a: “giuro su quello che volete che in 18 anni di carriera non sono mai arrivato con nessuno alla mani, ho litigato con tutti: presidenti, calciatori, magazzinieri. Sono arrivato perfino a tirare un televisore addosso a un dirigente, ma senza mai arrivare allo scontro fisico“. Leggi ancheSUdi fuoco:e la penalizzazione della ...