Cassano al 19° tapiro: 'Mou vince perché è fortunato. E solo i conigli scappano' (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonio Cassano porta a casa l'ennesimo tapiro d'Oro di Striscia la Notizia. Ormai ha quasi raggiunto quota venti (è a 19). Il motivo? Ovviamente il botta e risposta contro José Mourinho nei giorni ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonioporta a casa l'ennesimod'Oro di Striscia la Notizia. Ormai ha quasi raggiunto quota venti (è a 19). Il motivo? Ovviamente il botta e risposta contro José Mourinho nei giorni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Cassano al 19° tapiro: 'Mou vince perché è fortunato. E solo i conigli scappano': Cassano al 19° tapiro: 'Mou vince… - fdr_mou : Tapiro d'oro n° 19 per Antonio #Cassano 'il Pibe di Bari' : è record!! Mai nessun calciatore/ex-calciatore ne ha… - romanewseu : #Cassano, la 'battaglia' contro #Mourinho gli vale il 19° Tapiro d'Oro: 'Ha solo avuto fortuna' (FOTO) ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - 19° Tapiro d'Oro per Antonio Cassano dopo il botta e risposta con Mourinho - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: STRISCIA LA NOTIZIA - 19° Tapiro d'Oro per Antonio Cassano dopo il botta e risposta con Mourinho -