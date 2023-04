Cassano a Mourinho: «I suoi trofei può metterseli nel…» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonio Cassano ha ribadito e continuato la sua polemica con Mourinho dopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli Antonio Cassano ha ribadito e continuato la sua polemica con Mourinho, allenatore della Roma, dopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli. Le sue parole: «Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso. Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Antonioha ribadito e continuato la sua polemica condopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli Antonioha ribadito e continuato la sua polemica con, allenatore della Roma, dopo che gli è stato consegnato il Tapiro da Valerio Staffelli. Le sue parole: «soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera perché ha sempre avuto fortuna, ma come allenatore è scarso.puònel c**o…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : Tapiro a #Cassano: 'Mourinho soffre il fatto che io sia l’unico in Italia a dirgli la verità: ha vinto in carriera… - sportface2016 : #Cassano, attacco durissimo a Mourinho alla Bobo TV: 'Io sono amato a Roma. Lui è scarso con un calcio osceno. Quan… - cmdotcom : Tapiro d'Oro a #Cassano: '#Mourinho i suoi trofei può metterseli nel c**o. Le sue squadre fanno schifo'… - Alex_Cavasinni : ???? GUSTO e VERITÀ: l'erroraccio di #CASSANO con #MOURINHO. E così la #BOBOTV rischia... ?????? ?? Press PLAY ??… - romanewseu : #Mourinho. “Possiamo vincere l’Europa League”. #Smalling, è fatta per il rinnovo. #Cassano ancora all’attacco: “Mou… -