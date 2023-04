Casoria | sorpreso con una pistola e munizionamento | arrestato

(Di mercoledì 12 aprile 2023) un 57enne del posto con precedenti di polizia un 57enne. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Alessandro Manzoni adove hanno rinvenuto e sequestrato unacal.6×35, 70 cartucce di diverso calibro e un passamontagna. G.C., 57enne dicon precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione illegale di arma e relativo. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

