Caso plusvalenze | riparte l’inchiesta sull’affare Osimhen | si muove la Guardia di Finanza | Primapagina

Caso plusvalenze, riparte l'inchiesta sull'affare Osimhen: si muove la Guardia di Finanza

L'indagine sulle plusvalenze continua e coinvolge anche il Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica la Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli, ha fatto visita alla Turris, la squadra di Torre del Greco che gioca in Serie C. e ha acquisito i contratti di acquisto e quello di cessione Claudio Manzi. Un nome diventato noto per l'inchiesta della procura federale sulle plusvalenze sospette: Manzi era uno dei quattro giocatori, insieme agli altri giovani Luigi Liguori, Ciro Palmieri e il 3° portiere Orestis Karnezis, che il Napoli nel 2020 aveva inserito come contropartita nell'affare Osimhen col Lille. Il Napoli, come tutti gli altri club, fu prosciolto.

