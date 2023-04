Caso plusvalenze, riparte l’inchiesta su Osimhen e il Napoli: interviene la Guardia di Finanza (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’indagine per l’affare Osimhen è decisamente ripartita; o meglio: non si era mai fermata. Nelle scorse ore – rivela l’edizione odierna di Repubblica – la Procura di Napoli ha invitato la Guardia di Finanza nella sede della Turris per acquisire i contratti di acquisto e cessione di Claudio Manzi, ovvero uno di quattro calciatori (gli altri erano Liguori, Palmieri e Karnezis, ndr) che il Napoli aveva ceduto al Lille nel 2019 e rientrati nell’affare che ha portato Osimhen all’ombra del Vesuvio. La Procura acquisisce il contratto di Claudio Manzi Ecco quanto evidenziato: L’indagine sulle plusvalenze continua. Anche a Napoli. Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio: la Guardia di Finanza, ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 12 aprile 2023) L’indagine per l’affareè decisamente ripartita; o meglio: non si era mai fermata. Nelle scorse ore – rivela l’edizione odierna di Repubblica – la Procura diha invitato ladinella sede della Turris per acquisire i contratti di acquisto e cessione di Claudio Manzi, ovvero uno di quattro calciatori (gli altri erano Liguori, Palmieri e Karnezis, ndr) che ilaveva ceduto al Lille nel 2019 e rientrati nell’affare che ha portatoall’ombra del Vesuvio. La Procura acquisisce il contratto di Claudio Manzi Ecco quanto evidenziato: L’indagine sullecontinua. Anche a. Tutto è nato dopo le perquisizioni negli uffici di Roma e Lazio: ladi, ...

