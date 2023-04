Caso Orlandi, il fratello Pietro per otto ore in Vaticano - "Fatto nomi e cognomi, ora non tirarsi indietro" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggi Anche Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ok della Camera alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa delle due ragazze Leggi Anche Emanuela Orlandi, il Vaticano riapre il Caso: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 aprile 2023) Leggi Anche Emanuelae Mirella Gregori, ok della Camera alla commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa delle due ragazze Leggi Anche Emanuela, ilriapre il: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - LaStampa : Caso Orlandi, il fratello di Manuela incontra il promotore di Giustizia in Vaticano: “Il grande giorno è arrivato” - TgLa7 : Caso Orlandi, il promotore di Giustizia della Santa Sede Diddi ha fatto sapere che sia il Pontefice che il segretar… - infoitinterno : Caso Orlandi, il fratello di Emanuela per otto ore in Vaticano: «Sono sereno, andrà fino in fondo» - bizcommunityit : Caso Orlandi, il fratello Pietro per otto ore in Vaticano | 'Fatto nomi e cognomi, ora non tirarsi indietro' -