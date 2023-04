Caso Orlandi, il fratello Pietro ascoltato per più di 8 ore dal “procuratore” vaticano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del vaticano – E’ durato oltre otto ore l’incontro tra il Promotore di giustizia del vaticano Alessandro Diddi e il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. L’incontro, cominciato intorno alle 15 di ieri, è stato chiesto dal fratello della giovane scomparsa nel nulla da quarant’anni per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustizia vaticano a gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella. Orlandi è stato sentito come “persona informata sui fatti”. Insieme a Pietro, il legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò. Ed è la prima volta (leggi qui). “E’ un momento importante, ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Città del– E’ durato oltre otto ore l’incontro tra il Promotore di giustizia delAlessandro Diddi e ildi Emanuela. L’incontro, cominciato intorno alle 15 di ieri, è stato chiesto daldella giovane scomparsa nel nulla da quarant’anni per rendere proprie dichiarazioni e offrire eventuali informazioni in suo possesso nell’ambito del fascicolo aperto dal promotore di Giustiziaa gennaio di quest’anno, a seguito di alcune recenti dichiarazioni sulla scomparsa della sorella.è stato sentito come “persona informata sui fatti”. Insieme a, il legale della famiglia, Laura Sgrò. Ed è la prima volta (leggi qui). “E’ un momento importante, ...

