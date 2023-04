Caso Orlandi, il fratello Pietro ascoltato in Vaticano per 8 ore: “Ho fatto nomi e cognomi, c’è volontà di fare chiarezza” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la prima volta in quarant’anni, il fratello di Emanuela Orlandi ha incontrato in Vaticano il promotore di Giustizia, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa della giovane. Caso Orlandi: gli ultimi sviluppi sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana Per la prima volta in quarant’anni il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, insieme all’avvocato Laura Sgrò, sono stati convocati in Vaticano per incontrare il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa, avvenuta il 22 giugno del 1983, della quindicenne figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia. È stato un lungo colloquio, durato più di otto ore, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per la prima volta in quarant’anni, ildi Emanuelaha incontrato inil promotore di Giustizia, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa della giovane.: gli ultimi sviluppi sulla scomparsa della quindicenne cittadina vaticana Per la prima volta in quarant’anni ildi Emanuela, insieme all’avvocato Laura Sgrò, sono stati convocati inper incontrare il promotore di giustizia Alessandro Diddi, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l’inchiesta sulla scomparsa, avvenuta il 22 giugno del 1983, della quindicenne figlia di un commesso della Prefettura della Casa pontificia. È stato un lungo colloquio, durato più di otto ore, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicon… - diMartedi : Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicono che Wojty… - LaStampa : Caso Orlandi, il fratello di Manuela incontra il promotore di Giustizia in Vaticano: “Il grande giorno è arrivato” - soloora1 : RT @La7tv: #dimartedi Caso Emanuela Orlandi, l'audio shock su Papa Giovanni Paolo II. Il commento di Pietro Orlandi: 'Mi dicono che Wojtyla… - Lorenzo87684101 : @Libero_official Fu Papa Wojtyla a far conoscere al mondo il caso di Emanuela Orlandi facendo 8 appelli in mondovis… -