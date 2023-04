Caso Juve, Malagò: «Non commento queste cose… Non capisco perché certi lo facciano» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovanni Malagò, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi della Juve Giovanni Malagò, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi della Juve. Le sue dichiarazioni: MALAGO’ – «Chiusura delle indagini sulla Juventus da parte della procura federale? Non casco nell’errore di tanti personaggi dello sport o della politica che commentano queste cose, in fase di indagini o in fase di sentenza. Non capisco perché tante persone influenti lo facciano, non porta mai pane…». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 aprile 2023) Giovanni, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi dellaGiovanni, presidente del CONI, non ha voluto commentare la notizie della chiusura delle indagini da parte della Procura FIGC sulla manovra stipendi della. Le sue dichiarazioni: MALAGO’ – «Chiusura delle indagini sullantus da parte della procura federale? Non casco nell’errore di tanti personaggi dello sport o della politica che commentanocose, in fase di indagini o in fase di sentenza. Nontante persone influenti lo, non porta mai pane…». L'articolo proviene da Calcio News 24.

