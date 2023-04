Caso Juve, la Figc chiude le indagini su stipendi, partnership e agenti: “Società sleale” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torino – La procura della Figc ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per il filone ‘stipendi, partnership e agenti’. Nel mirino in particolare gli accordi con i calciatori per gli emolumenti da versare durante l’emergenza covid scattata all’inizio del 2020. Il procuratore federale Giuseppe Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. Queste contestazioni si aggiungono al filone delle plusvalenze per il quale si attende il 19 aprile il giudizio di legittimità del Collegio di garanzia del Coni. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Torino – La procura dellaha notificato allantus la chiusura delleper il filone ‘’. Nel mirino in particolare gli accordi con i calciatori per gli emolumenti da versare durante l’emergenza covid scattata all’inizio del 2020. Il procuratore federale Giuseppe Chinè contesta al club bianconero la violazione del principio di lealtà sportiva (articolo 4.1) per i tre filoni. Queste contestazioni si aggiungono al filone delle plusvalenze per il quale si attende il 19 aprile il giudizio di legittimità del Collegio di garanzia del Coni. (fonte Adnkronos)

