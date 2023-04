Caso Galtier, il Nizza chiarisce: “I fatti riguardano persone che non sono più in questo club” (Di mercoledì 12 aprile 2023) In Francia tiene banco il Caso riguardante Christophe Galtier, attuale ct del Psg, e al suo addio al Nizza, che ha avuto degli sviluppi dopo la pubblicazione di una e-mail inviata dall’allora ds Fournier nella quale veniva individuato uno dei problemi nell’eccessiva presenza di giocatori musulmani e di colore nella rosa della squadra. Il Nizza ha quindi chiarito la situazione con un comunicato ufficiale: “I fatti riferiti riguardano due persone che non lavorano più per OGC Nice. Questa situazione è stata trattata con la massima serietà al momento dei fatti. Il club non commenterà oltre”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 12 aprile 2023) In Francia tiene banco ilriguardante Christophe, attuale ct del Psg, e al suo addio al, che ha avuto degli sviluppi dopo la pubblicazione di una e-mail inviata dall’allora ds Fournier nella quale veniva individuato uno dei problemi nell’eccessiva presenza di giocatori musulmani e di colore nella rosa della squadra. Ilha quindi chiarito la situazione con un comunicato ufficiale: “Iriferitidueche non lavorano più per OGC Nice. Questa situazione è stata trattata con la massima serietà al momento dei. Ilnon commenterà oltre”. SportFace.

