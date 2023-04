Casini inchiodato | la grande menzogna su Berlusconi nei giorni più duri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Quando nel gennaio del 1994 fondammo con, D'Onofrio, Mastella, la Fumagalli Carulli il Centro Cristiano Democratico, contattammo subito Silvio, che indiscrezioni giornalistiche dicevano intenzionato a scendere in campo nel centrodestra per contrastare la “gioiosa macchina da guerra” del Pd di Achille Occhetto, dato per sicuro vincitore delle imminenti elezioni politiche che si sarebbero svolte per la prima volta in Italia con un sistema maggioritario articolato su collegi uninominali (il Mattarellum), che cancellava il sistema proporzionale della Prima Repubblica. L'alleanza con la neonata Forza Italia portò al clamoroso risultato della elezione di 12 senatori e 27 deputati del Ccd, che mi elessero Presidente del gruppo a Montecitorio, avendo deciso, assieme al Segretario del partito Pier Ferdinando, di non ...