Carne sintetica, a Roma nel laboratorio di Tor Vergata: "Non chiamatela cosi'" (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per "assaggiarla" ci vorra' ancora tempo: "Dai tre ai cinque anni, questo e' solo un prototipo". Cesare Gargioli guida il laboratorio dove da un paio di anni, al dipartimento di Biologia dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 aprile 2023) Per "assaggiarla" ci vorra' ancora tempo: "Dai tre ai cinque anni, questo e' solo un prototipo". Cesare Gargioli guida ildove da un paio di anni, al dipartimento di Biologia dell'...

