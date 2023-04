Carne sintetica, 7 italiani su 10 sono contrari alla commercializzazione (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo italiano ha discusso qualche giorno fa un disegno di legge che prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Una proposta che ha suscitato varie reazioni e aperto il dibattito sui pro e contro della produzione, dell'utilizzo e di cosa si intende per Carne sintetica. In generale, la popolazione italiana si dichiara prevalentemente contraria (62,1%) alla produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici. Una contrarietà ancora più forte se si parla nello specifico di Carne sintetica (71%). In questo contesto, però, emerge un aspetto interessante da analizzare. La contrarietà all'utilizzo di prodotti sintetici è strettamente legata all'età ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 12 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Governo italiano ha discusso qualche giorno fa un disegno di legge che prevede il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Una proposta che ha suscitato varie reazioni e aperto il dibattito sui pro e contro della produzione, dell'utilizzo e di cosa si intende per. In generale, la popolazione italiana si dichiara prevalentementea (62,1%)produzione edi alimenti e mangimi sintetici. Unaetà ancora più forte se si parla nello specifico di(71%). In questo contesto, però, emerge un aspetto interessante da analizzare. Laetà all'utilizzo di prodotti sintetici è strettamente legata all'età ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’Italia blocca la carne sintetica, ma nel mondo gli studi avanzano. Dagli Usa milioni di dollari per la ricerca - parentetweet : In 3 settimane in Italia sono riusciti a renderci l’unico paese dell’UE che non può mettere la musica sui social gr… - fratotolo2 : Piccolo pensierino pasquale “Non avrai nulla e sarai felice” (Klaus Schwab) Ovvero, non avrete più case (troppo… - SergioFari2 : RT @matt7gh: CARNE SINTETICA non CARNE COLTIVATA La nuova finestra di Overton usa la parola 'coltivata' per definire un prodotto sintetico… - Zerbato_Luigi : RT @matt7gh: CARNE SINTETICA non CARNE COLTIVATA La nuova finestra di Overton usa la parola 'coltivata' per definire un prodotto sintetico… -