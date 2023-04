Carmen Di Pietro | sul marito Sandro Paternostro | “Uomini come lui non esistono più”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Dicon il primoaveva infiammato il mondo del gossip per via della grande differenza d’età tra i due al momento delle nozze celebrate dopo cinque anni di fidanzamento: 76 il giornalista, 33 per la showgirl che muoveva i primi passi nello showbiz. L’ex naufraga de L’Isola Dei Famosi sarà tra i protagonisti della seconda puntata di “Back To School”, in onda stasera a partire dalle 21:30 su Italia 1. Nei primi anni Novanta quandoera corrispondente Rai per l’estero e la Disi faceva notare per il fisico statuario, iniziano una storia d’amore. Secondo quanto raccontato dalla showgirl, sembra che sia stata colpita dal giornalista per lo charme, il grande bagaglio culturale ed il mix in bilico tra humour inglese ...