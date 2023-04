Carmen Di Pietro | chi è il figlio Alessandro Iannoni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 aprile 2023)Di: della relazione con Giuseppesono arrivi ile la figlia Carmelina. La showgirl sarà tra i protagonisti di Back To School, in onda a partire dalle 21:30 su Italia 2, dove sosterrà l’esame di quinta elementare davanti ad una commissione di veri maestri. Classe 2001, il suo nome è un tributo al primo marito della madre, Sandro Paternostro.si diploma al Liceo Scientifico Kennedy di Roma, per poi frequentare il corso di Economia Aziendale in Lingua Inglese all’Università Luiss. Vive da solo sin dall’età di diciotto anni: su Instagram ha un seguito di 92mila followers, molti dei quali sono arrivati grazie al successo dello scorso anno.di, in un famoso reality con il ...