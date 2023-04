Carlo III non perdona: nessun reintegro per il Principe Andrea (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nonostante l’ultima apparizione di Pasqua nessun cambiamento in vista nessun cambiamento in vista per il Principe Andrea. Nonostante la partecipazione a un evento di pasqua, è infatti apparso con Carlo III e gli altri in occasione della messa nella St. George’s Chapel del Castello di Windsor non ci sono grossi stravolgimenti. Dopo lo scandalo Epstein Andrea rimane sempre fuori dalla vita reale e di corsa, avendo anche perso il titolo di Altezza Reale. Leggi anche: Nuove rivelazioni su Harry in Afghanistan: ecco perché venne mandato Andrea, il giorno di Pasqua, ha camminato a fianco della sorella Anna e subito dietro a Re Carlo e a Camilla. Secondo Page Sex però: «C’è una netta delimitazione tra eventi familiari, come le vacanze, e qualsiasi altra ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 12 aprile 2023) Nonostante l’ultima apparizione di Pasquacambiamento in vistacambiamento in vista per il. Nonostante la partecipazione a un evento di pasqua, è infatti apparso conIII e gli altri in occasione della messa nella St. George’s Chapel del Castello di Windsor non ci sono grossi stravolgimenti. Dopo lo scandalo Epsteinrimane sempre fuori dalla vita reale e di corsa, avendo anche perso il titolo di Altezza Reale. Leggi anche: Nuove rivelazioni su Harry in Afghanistan: ecco perché venne mandato, il giorno di Pasqua, ha camminato a fianco della sorella Anna e subito dietro a Ree a Camilla. Secondo Page Sex però: «C’è una netta delimitazione tra eventi familiari, come le vacanze, e qualsiasi altra ...

