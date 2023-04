“Capirci di più”: incontro online gratuito per genitori di figli con difficoltà di comportamento (Di mercoledì 12 aprile 2023) I bambini e i ragazzi con ADHD spesso hanno problemi di controllo delle proprie emozioni da cui derivano diverse problematiche comportamentali e relazionali, sia con i pari che con gli adulti. La frustrazione e la rabbia possono causare reazioni nei confronti degli altri che spesso sfociano in conflittualità frequenti e alla fine esclusione sociale. Inoltre, nel contesto scolastico le problematiche attentive degli alunni con ADHD determinano significative difficoltà a svolgere le attività didattiche con conseguenze negative anche rispetto al percorso di apprendimento. Nei bambini e nei ragazzi con ADHD il problema dell’autoregolazione interessa quindi tutte le dimensioni della vita: imparare a gestire lo sforzo cognitivo, il controllo degli impulsi e l’espressione emotiva è davvero complicato. Aiutare questi ragazzi a diventare più autoregolati è l’obiettivo principale ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 12 aprile 2023) I bambini e i ragazzi con ADHD spesso hanno problemi di controllo delle proprie emozioni da cui derivano diverse problematiche comportamentali e relazionali, sia con i pari che con gli adulti. La frustrazione e la rabbia possono causare reazioni nei confronti degli altri che spesso sfociano in conflittualità frequenti e alla fine esclusione sociale. Inoltre, nel contesto scolastico le problematiche attentive degli alunni con ADHD determinano significativea svolgere le attività didattiche con conseguenze negative anche rispetto al percorso di apprendimento. Nei bambini e nei ragazzi con ADHD il problema dell’autoregolazione interessa quindi tutte le dimensioni della vita: imparare a gestire lo sforzo cognitivo, il controllo degli impulsi e l’espressione emotiva è davvero complicato. Aiutare questi ragazzi a diventare più autoregolati è l’obiettivo principale ...

