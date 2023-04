Capello promuove Kovacs: «Questo è calcio, non fischiare per ogni contatto come in Italia» (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine della sfida di Champions tra Milan e Napoli, negli studi di Sky, Fabio Capello ha promosso a pieni voti il direttore di gara Istvan Kovacs «Ottima prestazione di Kovacs. Ha arbitrato in modo europeo, ha saputo gestire la partita e i cartellini senza fischiare ogni volta che un calciatore era a terra come vediamo in Italia. Questo è il calcio, non aspettare il far immobili per minuti» Parlando della partita «Il Napoli ha fatto una grandissima partita, con grande qualità. Con il Lecce camminava, invece stasera correva e creava. Il migliore del Milan è stato Maignan, Questo fa capire molto di come la squadra di Spalletti abbia giocato» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 12 aprile 2023) Al termine della sfida di Champions tra Milan e Napoli, negli studi di Sky, Fabioha promosso a pieni voti il direttore di gara Istvan«Ottima prestazione di. Ha arbitrato in modo europeo, ha saputo gestire la partita e i cartellini senzavolta che un calciatore era a terravediamo inè il, non aspettare il far immobili per minuti» Parlando della partita «Il Napoli ha fatto una grandissima partita, con grande qualità. Con il Lecce camminava, invece stasera correva e creava. Il migliore del Milan è stato Maignan,fa capire molto dila squadra di Spalletti abbia giocato» L'articolo ilNapolista.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Capello promuove #Kovacs: «Questo è calcio, non fischiare per ogni contatto come in Italia» Negli studi di Sky al… -