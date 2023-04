Capello | «Inzaghi merita applausi! Servono giocatori come Barella»

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Fabio, a Sky, parla dell’Inter vincente contro il Benfica al Da Luz e del confronto delle prestazioni dei nerazzurri in campionato MERITI – Ecco le parole di Fabiodopo Benfica-Inter: «Per mesi si è parlato del Benfica, ma questa sera diamo i meriti all’Inter. Questa voltaun applauso. Se vuoi fare gol ci deve essere sempre questa superiorità in area. L’atteggiamento dell’Inter in campionato di alcuniè stato deleterio per tutti.è uno di queiche possono dare la sveglia». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti ...

