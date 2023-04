Canale 5 sposta la finale di Amici alla domenica per evitare l’Eurovision. Niente primo maggio per L’Isola (Di mercoledì 12 aprile 2023) Maria De Filippi - Amici 2023 (foto US Fascino) Mediaset aggiusta il tiro nell’ultimo mese della stagione, maggio, prima della consueta pausa estiva e l’avvio della nuova annata televisiva. La notizia di rilievo riguarda la finale di Amici: secondo quanto comunica Publitalia, il talent di Maria De Filippi non chiuderà di sabato ma di domenica, così da evitare l’Eurovision Song Contest. Sabato 13 maggio, in diretta su Rai 1 da Liverpool, andrà in onda proprio la finale dell’Eurovision, che vede l’Italia in gara con Marco Mengoni, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, arruolata in sostituzione di Cristiano Malgioglio proprio perché quest’ultimo impegnato ad Amici. L’epilogo del programma ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 aprile 2023) Maria De Filippi -2023 (foto US Fascino) Mediaset aggiusta il tiro nell’ultimo mese della stagione,, prima della consueta pausa estiva e l’avvio della nuova annata televisiva. La notizia di rilievo riguarda ladi: secondo quanto comunica Publitalia, il talent di Maria De Filippi non chiuderà di sabato ma di, così daSong Contest. Sabato 13, in diretta su Rai 1 da Liverpool, andrà in onda proprio ladel, che vede l’Italia in gara con Marco Mengoni, con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi, arruolata in sostituzione di Cristiano Malgioglio proprio perché quest’ultimo impegnato ad. L’epilogo del programma ...

