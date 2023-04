Can Yaman a Roma per la festa della Polizia | folla impazzita a piazza di Spagna FOTO E VIDEO

(Di mercoledì 12 aprile 2023) È arrivato bello come il sole che in quel momento ha fatto capolino tra le nuvole. E la, non appena lo ha riconosciuto, è, accalcandosi alla ricerca di una, un autografo e, nella migliore delle ipotesi, un selfie direttamente abbracciati a lui, l’ambito Can. L’occasione è stata di quelle importanti, il 171° anniversariodi Stato, celebrati ieri mattina indi. L’attore turco, che ormai aè di casa, era presente in quanto testimonialCroce Rossa, come donatore di sangue. “Oggi sono orgoglioso di aver rinnovato la mia promessa di donazione per incitare i giovani a donare, un gesto importante per aiutarci tutti. Ringrazio ladi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NUNU60563524 : RT @Mirellacaporal1: PIAZZA DI SPAGNA... Oggi CAN YAMAN HA parrecipato alla manifestazione per #DonatoriNati per incitare i giovani a donar… - CorriereCitta : Can Yaman a Roma per la festa della Polizia: folla impazzita a piazza di Spagna - Lyab13 : @Agente_Lisa Mi chiedo perché tu protegga l'uomo Can Yaman, che ha ordinato l'omicidio di Stefano Rosso e di sua figlia Rania Rosso - Dana006898721 : RT @WEBTVSTUDIOS: CAN YAMAN E DONATORINATI A PIAZZA DI SPAGNA alla Fondazione della Polizia di Stato #webtvstudios #CanYaman - Liliya_mitova : RT @cyfanpage_ita: Can Yaman alla Festa della Polizia L'attore ha raggiunto lo stand in Piazza di Spagna per sostenere la campagna dedicat… -

Ciò che non fecero i barbari, lo fecero i turchi. Quando si dice, mamma li turchi, allora. Anche se ormai, il divo del Bosforo, è quasi italiano (e romano) d'adozione. È bastato avvistarlo a piazza di Spagna , ieri, per creare uno smottamento nella folla di fan. La corsa al selfie con l'uomo ...... da cui aspetta il primo figlio (una bambina, così come hanno svelato pochi giorni fa) i suoi ex, dal puglie Daniele Scardina all'attore turco, non sono certo perfetti sconosciuti, ...Il 12 aprile nel corso della Festa della Polizia di Stato presso calata Cuneo ad Imperia, sarà presente uno stand informativo dei DonatoriNati per la donazione del sangue. 'Donare il sangue è un gesto ...

Can Yaman alla Festa della Polizia RaiNews

Ciò che non fecero i barbari, lo fecero i turchi. Quando si dice, mamma li turchi, allora. Anche se ormai Can Yaman, il divo del Bosforo, è quasi italiano (e romano) ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...