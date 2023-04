Camorra Clan Falanga: arrestato affiliato a Torre del Greco (Di mercoledì 12 aprile 2023) Camorra a Torre del Greco: arrestato 53enne affiliato al Clan Falanga. L’uomo è condannare a scontare oltre 12 anni di detenzione Camorra Clan Falanga. I carabinieri della stazione di Torre del Greco Capoluogo hanno arrestato Domenico Falanga, 53enne affiliato all’omonimo Clan. L’arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Napoli. Falanga dovrà scontare 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, inerenti gli stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 12 aprile 2023)del53enneal. L’uomo è condannare a scontare oltre 12 anni di detenzione. I carabinieri della stazione didelCapoluogo hannoDomenico, 53enneall’omonimo. L’arresto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Napoli.dovrà scontare 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, inerenti gli stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook ...

