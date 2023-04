Camorra: arrestato affiliato clan Falanga, dovrà scontare 12 anni (Di mercoledì 12 aprile 2023) Napoli, 12 apr. (Adnkronos) - E' stato arrestato dai Carabinieri a Torre del Greco (Napoli) il 53enne Domenico Falanga, considerato affiliato all'omonimo clan camorristico attivo nella città corallina. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli nei confronti di Falanga, che dovrà scontare 12 anni e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, inerenti gli stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 aprile 2023) Napoli, 12 apr. (Adnkronos) - E' statodai Carabinieri a Torre del Greco (Napoli) il 53enne Domenico, consideratoall'omonimocamorristico attivo nella città corallina. I militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Napoli nei confronti di, che12e 15 giorni di detenzione domiciliare per i reati di associazione di tipo mafioso, inerenti gli stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

