Al termine della gara di Champions League tra Benfica e Inter, vinta dai nerazzurri per 2 - 0 grazie alle reti di Barella e Lukaku, l'ex centrocampista Estebanha voluto ricordare alcuni momenti della sua esperienza a Milano con Mourinho . I ricordi, basati su traguardi e successi con l'apice del Triplete, conquistato nel 2010, sono riaffiorati ...In studio Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e, martedì, Esteban(...Juventus - Sampdoria: Rabiot - gol del 3 - 2 'Andava annullato'. Moviola - polemiche Diritti tv ...L'attaccante del Besiktas rivela unaccaduto prima delle offese in diretta "Mi ero ...alla partita dalla tribuna assieme ad altri grandi ex della nazionale argentina come Zanetti e...

Cambiasso e il retroscena su Mourinho: “Avevo una paura, me l’ha tolta…” Corriere dello Sport

Tra i papabili nomi del post Inzaghi c'è spazio anche per Esteban Cambiasso, al momento opinionista a SKY ma disponibile a rimettersi in gioco ...