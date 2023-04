“Cambiamenti climatici e siccità:” a Maccarese un incontro con il Consorzio di Bonifica del Litorale Nord (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – Dopo Canino e Tarquinia il Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma ha voluto organizzare un incontro anche a Maccarese . Presso la stupenda cornice del Castello di San Giorgio, si è tenuta un’assemblea alla presenza dei Consorziati, dei referenti delle Associazioni di Categoria agricole del territorio e a molti dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Il tema della riunione “Cambiamenti climatici, siccità ed irrigazione: rischi, progetti, programmi e risultati” ha permesso di fare un quadro della situazione attuale, dello scenario futuro e, soprattutto delle attività concretizzate. “Il Consorzio Litorale Nord – ha ricordato il ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 12 aprile 2023) Fiumicino – Dopo Canino e Tarquinia ildidi Roma ha voluto organizzare unanche a. Presso la stupenda cornice del Castello di San Giorgio, si è tenuta un’assemblea alla presenza dei Consorziati, dei referenti delle Associazioni di Categoria agricole del territorio e a molti dei componenti del Consiglio di Amministrazione del. Il tema della riunione “ed irrigazione: rischi, progetti, programmi e risultati” ha permesso di fare un quadro della situazione attuale, dello scenario futuro e, soprattutto delle attività concretizzate. “Il– ha ricordato il ...

