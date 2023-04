Calvarese: “L’arbitro di Milan-Napoli perdona i milanisti”. Seedorf: “Voglio vedere cose giuste” (Di mercoledì 12 aprile 2023) Milan-Napoli L’arbitro Kovacs distribuisce cartellini solo ai danni dei giocatori di Spalletti, sempre graziati i rossoneri di Pioli. L’arbitro Istavan Kovacs finisce nel mirino della critica per la direzione di gara di Milan-Napoli. Il fischietto romeno espelle Anguissa per doppia ammonizione ed ammonisce Kim per proteste, dopo avergli fischiato un fallo inesistente. Ma quello che fa arrabbiare i tifosi del Napoli è la distribuzione die cartellini gialli, che vanno a senso unico e solo nella direzione di chi indossa la maglia azzurra. Milan-Napoli: arbitro Kovacs, l’analisi di Calvarese Al termine del match l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese analizza a Prime Video le decisioni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 12 aprile 2023)Kovacs distribuisce cartellini solo ai danni dei giocatori di Spalletti, sempre graziati i rossoneri di Pioli.Istavan Kovacs finisce nel mirino della critica per la direzione di gara di. Il fischietto romeno espelle Anguissa per doppia ammonizione ed ammonisce Kim per proteste, dopo avergli fischiato un fallo inesistente. Ma quello che fa arrabbiare i tifosi delè la distribuzione die cartellini gialli, che vanno a senso unico e solo nella direzione di chi indossa la maglia azzurra.: arbitro Kovacs, l’analisi diAl termine del match l’ex arbitro Gianpaoloanalizza a Prime Video le decisioni ...

