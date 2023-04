Calendario Europei lotta 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 aprile 2023) Da lunedì 17 a domenica 23 aprile Zagabria ospiterà i Campionatidiolimpica, manifestazione che garantirà a tutti i Paesi partecipanti l’eleggibilità per partecipare ai prossimi Campionati Mondiali di settembre a Belgrado, primo evento valevole per la qualificazione olimpica ai Giochi di Parigi 2024. L’Italia si presenterà in massa nella capitale croata, con una spedizione formata complessivamente da 17 atleti distribuiti quasi in egual misura tra i tre settori. Ad oggi sono infatti iscritti alla competizione 6 azzurri nello stile libero maschile, 6 nella greco-romana e 5 nellafemminile, con l’obiettivo di confermare o se possibile migliorare le tre medaglie conquistate nell’ultima edizione di Budapest. I medagliati a cinque cerchi Frank Chamizo (al rientro dopo la squalifica di tre mesi) e ...