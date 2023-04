Calendario Champions League 2023 oggi: orari mercoledì 12 aprile, tv, streaming, programma Sky, Prime e Infinity (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si vanno a concludere i match valevoli per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023. Questa sera, mercoledì 12 aprile, vivremo le ultime due partite, sempre alle ore 21.00, con Real Madrid-Chelsea e, soprattutto, l’attesissimo derby italiano che opporrà Milan e Napoli. Iniziamo proprio dalla sfida tutta in salsa italiana. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena il primo atto di uno scontro letteralmente elettrizzante. I rossoneri, guidati da mister Stefano Pioli, cercheranno di ripetere l’ottima prestazione messa in mostra al “Maradona” in campionato, provando a fare valere la loro tradizione a livello europeo. Dall’altra parte, invece, il Napoli farà di tutto per cancellare quello 0-4 incassato sul proprio terreno di gioco e proverà a mettere subito dalla propria parte ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 aprile 2023) Si vanno a concludere i match valevoli per l’andata dei quarti di finale della. Questa sera,12, vivremo le ultime due partite, sempre alle ore 21.00, con Real Madrid-Chelsea e, soprattutto, l’attesissimo derby italiano che opporrà Milan e Napoli. Iniziamo proprio dalla sfida tutta in salsa italiana. Allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena il primo atto di uno scontro letteralmente elettrizzante. I rossoneri, guidati da mister Stefano Pioli, cercheranno di ripetere l’ottima prestazione messa in mostra al “Maradona” in campionato, provando a fare valere la loro tradizione a livello europeo. Dall’altra parte, invece, il Napoli farà di tutto per cancellare quello 0-4 incassato sul proprio terreno di gioco e proverà a mettere subito dalla propria parte ...

